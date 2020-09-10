Çalışmaları durdurulmuştu: DSÖ'den o aşıyla ilgili açıklama geldi

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca isimli bir ilaç şirketi ortaklığıyla geliştirilen, ancak bugün sabah saatlerinde klinik denemelerde bir katılımcının rahatsızlanmasının ardından çalışmaları durdurulan aşıya ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli bir açıklama geldi. DSÖ yetkilisi Dr. Soymya Swaminathani, yaptığı açıklamada aşıların güvenli olması gerektiğini belirtti.

Düzenlenen bir sosyal medya etkinliğinde konuşan Swaminathani, "Sadece hız hakkında konuşuyor olamamız, normalde yapılması gerekeni yapmayacağımız ya da kestirme yola başvuracağımız anlamına gelmez. Süreç oyunun kurallarına göre devam etmeli. Aşı ve ilaçları insanlara vermeden önce onların güvenliğini test etmek zorundasınız. İieriye yönelik Covid-19 tedavisi için bir aşının güvenliği her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.