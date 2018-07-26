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Çalışmalar tamamlandı! 17 ile 28 tane millet bahçesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesinde duyurduğu millet bahçelerine ilişkin hazırlıklarda sona gelindi. Taslak çalışmaya göre 17 ilde toplam maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olan 28 millet bahçesi yapımı planlanıyor. İstanbul’da Validebağ, Zeytinburnu Beştelsiz, Ayazma’nın da aralarında olduğu 11 millet bahçesi planlanırken, Ankara için Atatürk Kültür Merkezi ve Gölbaşı belirlendi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:06
Çalışmalar tamamlandı! 17 ile 28 tane millet bahçesi yapılacak

Öncelikle 14 stadyum 3 ay içinde millet bahçesine dönüştürülmek üzere projelendirilecek. Stadyumdan millet bahçesine dönüştürülmesi öngörülen yerler şöyle: “Adana 5 Ocak Stadyumu, Batman 16 Mayıs Stadı, Diyarbakır Atatürk Stadı, Eskişehir Atatürk Stadı, Gaziantep Kamil Ocak Stadı, Giresun Atatürk Stadı, Hatay Antakya Atatürk Stadı, Malatya İnönü Stadı, Mersin Tevvik Sırrı Gür Stadı, Sakarya Atatürk Stadı, Samsun 19 Mayıs Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Trabzon Akçaabat Fatih Stadı ve Trabzon Avni Aker Stadı.”

Millet bahçesine dönüştürülmek üzere projesine başlanması planlanan yerler ise şöyle: İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Pendik, İstanbul Esenler, Ankara Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Gölbaşı, Elazığ ve Konya.

İNŞASINA BAŞLANACAKLAR

Projesi tamamlanıp inşasına başlanması planlanan yerler ise şöyle: “İstanbul Kayaşehir 2, 3 ve 4’üncü etaplar, İstanbul Validebağ, Küçükçekmece, Zeytinburnu Beştelsiz, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi.” İstanbul’a toplam 11 tane millet bahçesi planlanırken, Ankara ve Diyarbakır’a da 2’şer tane bahçe öngörüldü. Taslak, çalışmada toplam 28 bahçe için 3 milyar lira harcama yapılması planlansa da nihai rakamın projelerin kesinlik kazanmasıyla ortaya çıkması bekleniyor.

TOKİ ÇALIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde millet bahçeleri müjdesi vermesinin ardından TOKİ çalışmalara başlamıştı. Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda TOKİ, İstanbul Bakırköy Baruthane ile Pendik’i belirlemişti. Sakarya Atatürk Stadı’nın yerini daha önce satan TOKİ, Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonrası sattığı işadamından burayı geri almıştı. TOKİ’nin planlamaları içinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nün terör saldırısı sonrası yıkılan yeri de millet bahçesi olarak yer alıyordu. Ancak yeni planlamada İstanbul’da Bakırköy ile Elazığ’ın olmadığı görüldü. 

MANGAL VE BİNA OLMAYACAK

YETKİLİLER, millet bahçelerinde restoran, cafe, tesis tarzı binalar ile mangal yapılacak alanlar düşünülmediğini belirttiler. Çok sayıda bitki türünün yer alacağı bu bahçelerde yürüyüş, koşu yolları ile insanların şehrin gürültüsünden kurtulabileceği park şeklinde dizayn edilmesinin planlandığını anlatan yetkililer ancak insanların ihtiyaçları nedeniyle tuvaletler ile büfe tarzı küçük ticari alanların bulunabileceğini söylediler.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:06
  1. Batman
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Samsun
  5. Sakarya
  6. Malatya
  7. Konya
  8. İstanbul
  9. Mersin
  10. Hatay
  11. Giresun
  12. Gaziantep
  13. Eskişehir
  14. Elazığ
  15. Diyarbakır
  16. Ankara
  17. Adana
  18. millet bahçesi

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