Çalışmalar sonuç verdi! Tek tek yakalandılar
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında yakalanma kararı bulunan 4 şahsı yakaladı.20 Şubat 2019 Çarşamba 15:49
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda haklarında yakalanma kararı bulunan şahıslar tek tek yakalanıyor.
Soruşturma sürüyor
Jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan A.D., H.D., H.D., ve M.A., isimli 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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