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Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Erzincan Belediyesi şehir genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde bırakmamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Erzincan Belediyesi şehir genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde bırakmamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt ekibi mahallelerde asfalt çalışması gerçekleştirirken bir yandan da tahrip olmuş yolların tadilatını yapıyor.


İbadethanelerin bahçe düzenleme çalışmaları kapsamında bordür parke, şadırvan yapımı, toprak tesviye,bitkilendirme, çim ekimi ve otomatik sulama sistemi gibi gerekli düzenlemelerde yapan Erzincan Belediyesi bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından şehir genelinde peyzaj çalışmaları devam ederken Atatürk parkının iç kısmına da vatandaşların daha rahat ve güvenli bir alana araçlarını park etmeleri için parkın kuzey batı kısmına oto park alanı yapılıyor.


Çalışmalar hakkında açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Başladığımız günden beri hizmeti kendimize şiar edinmiş bir idare anlayışı olaraktan memleketin her köşesinde bir takım ihtiyaçları yerine getirebilmek giderebilmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla el ele vererek bir takım işleri başarmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Atatürk Parkı içerisinde otopark alanı oluşturup buraya gelen hemşehrilerimize araçlarını park edebilme imkânı sağlamak ve mezbelelik görüntüsünde olan bir alanı da yerinden kaldırmak için mücadele ediyoruz. Bununla birlikte Erzincan’ımızın diğer alanlarında tretuvar çalışmasından asfalt çalışmasına, çevre düzenlenmesinden cami bahçelerinin düzenlemesine birçok işi arkadaşlarımız birlikte başarmakta ve bu güzelliği Erzincan’ımıza hizmet olarak sunmaktalar. Kendilerine başarılar diliyorum. Erzincanlı hemşehrilerime iyi kullanımlar dileyip hayırlı olsun diyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
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