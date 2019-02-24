Çalışmak için geldiği Kıbrıs’ta hayatını kaybetti Türkiye’den KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya ekmek parası için gelen bir kişi, çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Türkiye’den KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya ekmek parası için gelen bir kişi, çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Beyazıt Temiz (29), Türkiye’den geldiği KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bir otel inşaatında çalışıyordu. Temiz, 11 metre yükseklikten henüz belirlenemeyen sebeple düşerek hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kazanın yaşandığı otel inşaatını süresiz olarak mühürledi. Temiz’in naaşının yapılacak otopsisinin ardından Türkiye’ye gönderileceği açıklandı.

Polisin ve çalışma müfettişlerin olay yeri incelemesi devam ediyor.

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