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Aktüel Çalışmadığına dair belge nasıl alınır?
Aktüel

Çalışmadığına dair belge nasıl alınır?

Çalışmadığına dair belge nereden alınır? SGK çalışmadığına dair bildirim sorgulama vatandaşlar tarafından merek ediliyor. Devletin verdiği burs ve kredilerden yararlanmak isteyenler devlet yardımlarına başvuruda bulunabilmekte. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel sektör tarafından da zaman zaman istenen çalışmadığına dair belge talep edilmekte. Vatandaşlar tarafından da merak edilen çalışmadığına dair belge nasıl alınır? sorusu sıklıkla gündeme gelmekte. Peki Çalışmadığına dair belge nereden alınır? Çalışılmadığına dair bildirim girişi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:41:00 - 2021-02-24 16:46:03
Çalışmadığına dair belge nasıl alınır?

Özellikle de burs almak için başvuruda bulunacak öğrencilerden annenin çalışmadığına dair belge istenilmekte. Çalışmadığına dair belgenin nereden alınacağını merak edenler çalışmadığına ilişkin belge e devlet üzerinden mi alınacağı araştırılmakta. 

Çalışmadığına dair belgeyi alabilmek için iki farklı seçenek bulunuyor:

1-) İkametgah kaydınızın bağlı bulunduğu SGK'ya bizzat başvuru yaparak.

2-) e-Devlet üzerinden Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti dosyasının çıktısını alarak.

SSK (4A), Emekli Sandığı (4C), Bağkur(4B) kurumlarının kayıt sorgulamalarının tek tek çıktısı alınmak zorunda değil. E-Devlet üzerinden tüm kurumların bilgilerini tek sorgulamada gerçekleştirmenize imkan sağlanmış durumda. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu?barkodlu=BelgeOlustur) sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde E-Devlet sistemine giriş yaparak belgeyi alabilirsiniz.

Alacağınız belge barkodlu olduğu için üretildiği tarihten itibaren resmi belge niteliği taşıyacaktır. Böylece SGK kurumuna bizzat başvuru yaparak zaman kaybetmenizin önüne geçecektir.

Çalışılmadığına dair bildirim girişi nasıl yapılır?

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılara, iş göremezlik ödeneklerinin ödenebilmesi için işverenlerince istirahat süresince işyerinde çalışılmadığına dair bildirimin yapılması gerekmektedir. İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ in 5 inci maddesine göre 2/3/2013 tarihinden itibaren bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde e-SGK-İŞVEREN- Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi (https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do) ekranından işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son tarihteki gün sonuna kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

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