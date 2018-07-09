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Çalışma ve Aile Bakanı kim oldu? İşte 2018 yeni bakanlar kabine listesi

Yeni kabinede kimler olacak? Zira 2018 yeni kabine listesindeki isimler merak ediliyor. Yeni bakanlar belli oldu mu? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim oldu? Sorularının cevabı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme resmen geçildi. Yeni sistemin yeni bakanlar kurulu kabinesi kimler? 2018 Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi yeni kabine listesi, yeni kabine listesinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim oldu? İşte detaylar…

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:30
Çalışma ve Aile Bakanı kim oldu? İşte 2018 yeni bakanlar kabine listesi

Yeni kabinede kimler olacak? Zira 2018 yeni kabine listesindeki isimler merak ediliyor. Yeni bakanlar belli oldu mu? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim oldu? Sorularının cevabı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme resmen geçildi. Yeni sistemin yeni bakanlar kurulu kabinesi kimler? 2018 Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi yeni kabine listesi, yeni kabine listesinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim oldu? İşte detaylar…

Türkiye 24 Haziran 2018’de yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için onay vererek ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeni dönemin ilk Başkanı olarak seçti. 24 Haziran seçimleri için 27. Dönem milletvekilleri de milletten onay alarak kazanan milletvekilleri Meclis’te yemin içerek resmen milletvekili oldu. Milletvekillerinin yemin etmesinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla yemin etmesiyle Türkiye’de, parlamento sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra gözlerin çevrildiği yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyordu. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim oldu?, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak Ayşe Nur Bahçekapılı’nın göreve getirileceği tahmin ediliyor. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Ayşenur Bahçekapılı mı oldu?, Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim oldu?,Yeni kabinede Ticaret Bakanı kim oldu, Yeni Bakanlar Kurulu kabinesinde Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu?, Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?, Kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu? Soruları merak konusu oldu. Kabinede görevlendirilecek isimlerin kimler olacağı bugün saat 21.30’da kamuoyuna duyurulacak.

Ayşenur Bahçekapılı kimdir? Erdoğan'ın yeni kabinesinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı mı oldu?

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:30
  1. Çalışma
  2. Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim oldu?
  3. Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak Ayşe Nur Bahçekapılı’nın göreve getirileceği tahmin ediliyor. Çalışma
  4. Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Ayşenur Bahçekapılı mı oldu?
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim oldu?
  6. Yeni kabinede Ticaret Bakanı kim oldu
  7. Yeni Bakanlar Kurulu kabinesinde Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu?
  8. Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?
  9. Kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu?

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