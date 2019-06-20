"Çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçilerin daha verimli çalışmaları ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri için koşulları ve şartları iyileştirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Silivri'deki Çağ Kabara Fabrikası'nı ziyaret eden Selçuk'u, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocabaş ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Selçuk, fabrika çalışanlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Kocabaş, fabrika hakkında Selçuk'a bilgi verdi. Bakan Selçuk, ürünlerin paketlenmesinde bir çalışana yardım etti.

Burada konuşma yapan Selçuk, "Silivri'deyiz işçi kardeşlerimizle, alnın teriyle helal kazanç kazanan sizlerle beraber buradayız. Biz Türkiye'yi sizlerin çalışmasıyla, gayretiyle büyütüyoruz. İşçisiyle emekçisiyle devletimizle beraber ülkemizi daha da güzel noktalara taşıyacağız. İşçi kardeşlerimizin daha verimli çalışmaları ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri için hem çalışma koşullarını hem de şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz." dedi.

İstihdam ve teşvik paketlerine değinen Selçuk, "Son 17 yılda 9 milyonu aşkın istihdam sağladık. Son 17 yılda ülkemiz 3,5 kat büyüdü. Bu sizlerin de gayret ve emekleriyle oldu. O yüzden her birinize çok teşekkür etmek istiyorum. Burada dünyada ikinci kabara fabrikasında sizlerle beraberiz. Sizler sayesinde bu fabrika dünyada ihracat yapan bir firma ve bu sizlerin desteğiyle oluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin işçisi, işvereni, sivil toplum kuruluşları ve devletle beraber 2023 hedeflerine doğru hızlıca ilerlediğini vurgulayan Selçuk, "Önümüzde 23 Haziran seçimleri var. İstanbul’un yıldırım gibi icraatlara kavuşması için de her birinizin desteği bizler için önemli." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da katıldı.

- Selçuk hastane ve pazar esnafını ziyaret etti

Silivri ziyaretleri kapsamında Selçuk, Silivri Devlet Hastanesini ziyaret etti. Başhekim Uzman Doktor Veli Beyoğlu Selçuk'u karşıladı. Selçuk, poliklinik önünde bekleyen hastalarla sohbet edip "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Muayene olmak için hastaneye gelen bebekli hastalarla da ilgilenen Selçuk, hastalara karanfil dağıttı.

Bakan Selçuk, daha sonra Silivri Pazar Yeri'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Selçuk, pazardan meyve satın aldı.