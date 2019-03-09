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Çalışarak aldığı bağlamayı yaptıracak kimseyi bulamayınca saz tamir atölyesi kurdu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, çocukken aldığı bağlaması kırılınca tamir için şehir dışına gitmek zorunda kalan Lokman Aydemir, memleketinde saz tamir atölyesi açtı.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:34
Çalışarak aldığı bağlamayı yaptıracak kimseyi bulamayınca saz tamir atölyesi kurdu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, çocukken aldığı bağlaması kırılınca tamir için şehir dışına gitmek zorunda kalan Lokman Aydemir, memleketinde saz tamir atölyesi açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 30 yıllık bağlama hediye etmek isteyen Aydemir, Kırşehir’de büyük bir eksikliği giderdiğini belirterek bağlama kültürünün nesilden nesle aktarılması için çalışmalar yürütüyor.


Kırşehir’de saz tamir atölyesi bulunmamasından dolayı atölye kurduğunu söyleyen Aydemir, "Kırşehir’de atölye bulunmaması rahatsızlığından yola çıkarak tamir, bakım ve onarım atölyesi kurduk. Mesleğe girmemde geçmiş yıllarda bağlamam vardı. Çalışarak aldığım tek bağlamamdı. Kırıldı. Kırşehir’de tamirini yaptıracak atölye bulamadım. Neşet Ertaş’ın da dediği gibi yolumuz Ankara’ya düştü. Tamirattan sonra Kırşehir’e geldiğimde tamir atölyesi olmamasının ezikliği içerisine girdim. Bizler bu sektörde ustalarımızın sayesinde ekmek yiyoruz. Bu kültürü insanlara aşılayan Neşet Ertaş’tır. Muharrem Ertaş’tır. Hacı Taşan’dır. Çekiç Ali’dir. Şemsi Yastıman’dır. Bunlar bizim ustalarımızdır. Memleketimizin bağrından kopmuş kişilerdir" dedi.


Abdal kültürünün en büyük savunucularından bir tanesi olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da 30 yıllık bağlama hediye etmek istediğini kaydeden Aydemir, "Kırşehir’in değerlerini Kırşehir’in mayasını havasını suyunu ve insanlarını bu kültürü yaşarken bilmekte gerekir. Cumhurbaşkanımıza 30 yıllık bir bağlama hediye edeceğiz. Oyma gürgen bir bağlama hediye vereceğiz. Umarım bizlere nasip olur" diye konuştu.


Babasından saz alan ve torunlarına da saz bıraktığını ifade ederek Kırşehir’de saz tamir atölyesinin olmasının memnuniyetini yaşadıklarını anlatan Veli Bahat da kültür devamlılığı için babadan oğluna saz kültürünün geçmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:34
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