"Çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan işler'de çalışıyor"

ANKARA (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan, "Dünya genelinde çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan işler' olarak nitelendirdiğimiz işlerde çalışıyor. Bunlar kendi hesabına çalışanlar ya da ücretsiz aile işçileri. Ücretsiz aile işçilerinin büyük bölümü de kadınlardan oluşuyor." dedi.

Özcan, ILO Türkiye Ofisinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, ILO'nun çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

ILO'nun 100. yılını kutladığına işaret eden Özcan, 187 ülkenin üye olduğu örgütün çalışma hayatıyla ilgili 200'ün üzerinde sözleşmesinin bulunduğunu söyledi.

"Çalışma Hayatının Geleceği"nin de aralarında olduğu tematik raporlar hazırladıklarını belirten Özcan, bu raporların çalışma hayatına ışık tuttuğunu vurguladı.

ILO'nun üye ülkelerde kabul edilen ILO sözleşmelerinin uygulanıp uygulanmadığını denetlediğini anımsatan Özcan, yeni kabul edilen sözleşmelerin uygulanması için de teknik destek sağladığını anlattı.

İşsizliği sadece yüzde olarak görmediklerini, yapılan işlerin insan onuruna yakışır işler olmasının da önem taşıdığını vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan işler' olarak nitelendirdiğimiz işlerde çalışıyor. Bunlar kendi hesabına çalışanlar ya da ücretsiz aile işçileri. Ücretsiz aile işçilerinin büyük bölümü de kadınlardan oluşuyor. Diğer bir çalışma alanımız 'Çalışan yoksulluğu.' Dünyada yaklaşık 300 milyon kişi bu kapsamda değerlendiriliyor."



- "Delege seçiminde sosyal diyalog işletilmeli"



Özcan, ILO'nun Uluslararası Çalışma Konferansı'nın bu yıl 108'incisinin toplanacağını belirterek, şikayet üzerine ILO'daki ilgili komitenin Türkiye'den konferansa bu yıl "işçi delegesi" olarak hangi konfederasyonun katılacağının konsensusla belirlenmesi yönünde bir kararının olduğunu bildirdi.

"İşçi delegesi"nin belirlenmesinde etkin bir sosyal diyalog işletilmesinin istendiğini ifade eden Özcan, ILO'nun hükümetlere konferansa katılacak delegelerin belirlenmesi yönünde mektup göndereceğini söyledi.