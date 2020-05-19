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Korona Virüs

Çalışanların 9'unda korona çıkınca 27 kişi karantina altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan İş-Kur Müdürlüğü'nde 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte 27 kişi evlerinde karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:00:00 - 2020-05-19 10:01:58
Çalışanların 9'unda korona çıkınca 27 kişi karantina altına alındı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları alınan tedbirler kapsamında düşüşe geçti. Bununla birlikte Bursa'nın İnegöl Milli İrade meydanında bulunan İş-Kur Müdürlüğü’nde çalışan bazı personelin rahatsızlanması neticesinde yapılan test sonucu 9 kişinin sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine müdürlükte görev yapan tüm personel karantinaya alındı. Evlerinde tedavileri devam eden personelin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Çarşamba günü sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kurum faaliyetini sürdürmeyecek. Bursa ve Gemlik İş-Kur Müdürlüğü yarım kalan acil işleri yardım ederek bitirdiği öğrenildi.

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