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"Çalışanları enflasyon altında ezdirmeyecek ücret artışı talep ediyoruz"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: - "Toplu sözleşmede kaybımızın giderilmesini ve kamu çalışanlarını enflasyon altında ezdirmeyecek ücret artışı talep ediyoruz"

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:59
"Çalışanları enflasyon altında ezdirmeyecek ücret artışı talep ediyoruz"

ARTVİN (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamu çalışanlarının son bir yılda yüzde 9,5 gelir kaybı yaşadığını belirterek, "Toplu sözleşmede kaybımızın giderilmesini ve kamu çalışanlarını enflasyon altında ezdirmeyecek bir ücret artışı talep ediyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Geylan, Türk Eğitim-Sen Artvin Şubesinin Kafkasör Yaylası'nda düzenlediği 9. yıl sonu pikniğine katıldı.

Geylan, burada yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin görev yapma süresini 4 artı 2'den, 3 artı 1'e revize eden düzenlemenin, Meclis'teki komisyonda kabul edilmesinin ardından torba yasayla Meclis Genel Kurulundan da geçmesini beklediklerini söyledi.

Kamuda aynı işi yapan çalışanların farklı statülerde çalıştırılmasını doğru bulmadıklarını aktaran Geylan, şöyle devam etti:

"Biz bu düşünceyle tüm sözleşmelilerin, 4B'lilerin kadroya geçirilmesini istiyoruz. 2011 yılında AK Parti Hükümeti bunu yapmıştı. O yıl 232 bin 4B'li kamu çalışanı kadroya geçirilmişti. Sonradan tekrar sözleşmeli alımlar oldu. Biz 4B konusunu yargıya taşıdık. Umut ediyoruz ki yargı talebimiz konusunda karar verir ve bu sorunu kökten çözer. Bu çözülene kadar şu anki 4B'li çalışanların sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz. Bu arkadaşlarımız mazeret tayin hakkından bile mahrumlar, büyük aile dramları yaşanıyor. Ben biliyorum ki üçüz bebeklerini Ankara'da bırakıp Erzurum'da görev yapan meslektaşlarımız var. Devletimiz aile bütünlüğünü sağlamak zorundadır. Bu yüzden tüm 4B'liler kadroya geçirilerek bu sorun kökten çözülmelidir."

Geylan, 24 Haziran seçimlerinden önce 4 meslek gurubunun ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağı söyleminin ardından bir yıldır gündemde olan bu konuya ilişkin adım atılmadığını savundu.

"Bu adımı olumlu ama eksik adım olarak görüyoruz." diyen Geylan, "4 meslek gurubuyla ilgili bir adım atılır da diğer meslek gurupları dışlanırsa, toplumda huzursuzluk oluşur. Biz tüm kamu çalışanlarının ek gösterge oranlarının ihtiyaca ve beklentilere göre yeniden düzenlemesini talep ediyoruz. Bu konuda Meclis'ten beklentimiz Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün yerine getirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Geylan, 1-31 Ağustos tarihleri arasında, hükümet ve kamu çalışanlarını temsil eden sendikanın toplu sözleşme masasına oturarak gelecek 2 yılın pazarlığını yapacağını da kaydetti.

Bu sürecin, kamu çalışanlarının kaybedilmiş haklarının telafi edilerek başlamasını arzuladıklarına işaret eden Geylan, "Yaptığımız araştırmaya göre son bir yılda kamu çalışanlarının yüzde 9,5 gelir kaybı var. Toplu sözleşmede kaybımızın giderilmesini ve kamu çalışanlarını enflasyon altında ezdirmeyecek ücret artışı talep ediyoruz. Bu süreçte kamu çalışanlarının haklarının korunması adına ciddi dirayetli duruş ortaya konulacaktır, kamu çalışanlarımız rahat olsun." diye konuştu.

Geylan, yeni orta öğretim modeli hakkında da değerlendirmede bulunarak, bu modelle güzel adımlar atıldığını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:59
  1. Artvin
  2. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan

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