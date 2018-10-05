"Çalışan kadınlarda daha fazla!" Batı'da kadınlar ahlaksızlıkta erkeklerle yarışıyor...

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İngiltere’de Wednesday Martin adlı araştırmacı, 20 ila 93 yaş arasındaki 'aldatmış ya da aldatmayı düşünmüş kadınlar'la konuşarak kitaplaştırmak üzere bir araştırma gerçekleştirdi. Daily Mail’de özet halinde yayınladığı araştırmaya göre; Batı’nın ahlaksızlıktaki kendi doruk noktasını her geçen gün daha da ileri taşıyor.

Aldatan kadın oranı %50

W. Martin’in araştırma ssonuçlarına göre İngiltere’de kadınlar, 1990 yılına nazaran kocalarını yüzde 40 daha fazla aldatıyor. Birçok uzmana göre ise rakamlar çok daha fazla, zira aldatan kadın bunu itiraf ettiğinde üzerine izi hala yapışabiliyor. Nitekim bir araştırmaya göre kadınların %50 kadarı kocalarını evliliklerinin bir noktasında aldattıklarını kabul ettikleri görülüyor.

Erkeklerin kadınlara nazaran aldatma oranları daha fazla olsa da aradaki bu boşluk, her zamankinden daha düşük bir noktaya gerilemiş olduğu ortaya çıktı.

Sosyolog Dr. Alicia Walker da, konu üzerine araştırma yapıp aldatan kadınlarla görüşerek, bunların “önce benim ihtiyaçlarım” kafasında olduklarını tespit ederek, bu sevgililerle uzun soluklu ilişki yahut duygusal bağımlılık da istemediklerine kanaat getirdiğini ifade etti.

Uzmanlara göre kadınların iş yerlerinde daha çok bulunması aldatma sebeplerinden biri

Kadınların giderek daha aldatır olmalarının bir nedeni olarak Wednesday Martin’e bazı uzmanların söyledikleri de dikkat çekti. Buna göre uzmanlar, kadınların iş gücü içerisinde giderek daha çok yer almalarını aldatma sebebi olarak ifade etti. Gerekçeleri ise işte, potansiyel cinsel partnerlerin birbirine daha açık oluşu, eşlerin birbirlerinde daha fazla ayrı kalması, daha fazla seyahat imkânları ki insanların seyahat ettikleri zaman “kısa süreliğine fuhuş yaşamak istemesi” ve daha büyük finansal bağımsızlık olarak sıralandı.

Dikkate şayan bir başka husus ise, mevcut müstekreh sorunda bir sebebin kadınların iş dünyasında daha çok yer almasını söylemelerine rağmen gerek bu İngiliz uzmanların, gerek konuyu araştıran kadın yazarın, gerekse İngilizlerin önde gelen gazetesi Daily Mail ve okurlarının bu fikir ve tavrı “laikliğin elden gidişi, irticanın gelişi, Ortaçağ’a dönüş, İngiltere’de rejim ve devletin çöküşü” gibi acayip kafalarla değerlendirmemeleridir.