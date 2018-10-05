0553 313 94 23

"Çalışan kadınlarda daha fazla!" Batı'da kadınlar ahlaksızlıkta erkeklerle yarışıyor...

Batılı uzmanlar, kadınların iş gücü içerisinde giderek daha çok yer almalarını aldatma sebebi olarak ifade etti.

05 Ekim 2018 Cuma 18:14
"Çalışan kadınlarda daha fazla!" Batı'da kadınlar ahlaksızlıkta erkeklerle yarışıyor...

 yeniakit.com.tr  özel haber 

İngiltere’de Wednesday Martin adlı araştırmacı, 20 ila 93 yaş arasındaki 'aldatmış ya da aldatmayı düşünmüş kadınlar'la konuşarak kitaplaştırmak üzere bir araştırma gerçekleştirdi. Daily Mail’de özet halinde yayınladığı araştırmaya göre; Batı’nın ahlaksızlıktaki kendi doruk noktasını her geçen gün daha da ileri taşıyor.

Aldatan kadın oranı %50

W. Martin’in araştırma ssonuçlarına göre İngiltere’de kadınlar, 1990 yılına nazaran kocalarını yüzde 40 daha fazla aldatıyor. Birçok uzmana göre ise rakamlar çok daha fazla, zira aldatan kadın bunu itiraf ettiğinde üzerine izi hala yapışabiliyor. Nitekim bir araştırmaya göre kadınların %50 kadarı kocalarını evliliklerinin bir noktasında aldattıklarını kabul ettikleri görülüyor.

Erkeklerin kadınlara nazaran aldatma oranları daha fazla olsa da aradaki bu boşluk, her zamankinden daha düşük bir noktaya gerilemiş olduğu ortaya çıktı.

Sosyolog Dr. Alicia Walker da, konu üzerine araştırma yapıp aldatan kadınlarla görüşerek, bunların “önce benim ihtiyaçlarım” kafasında olduklarını tespit ederek, bu sevgililerle uzun soluklu ilişki yahut duygusal bağımlılık da istemediklerine kanaat getirdiğini ifade etti.

Uzmanlara göre kadınların iş yerlerinde daha çok bulunması aldatma sebeplerinden biri

Kadınların giderek daha aldatır olmalarının bir nedeni olarak Wednesday Martin’e bazı uzmanların söyledikleri de dikkat çekti. Buna göre uzmanlar, kadınların iş gücü içerisinde giderek daha çok yer almalarını aldatma sebebi olarak ifade etti. Gerekçeleri ise işte, potansiyel cinsel partnerlerin birbirine daha açık oluşu, eşlerin birbirlerinde daha fazla ayrı kalması, daha fazla seyahat imkânları ki insanların seyahat ettikleri zaman “kısa süreliğine fuhuş yaşamak istemesi” ve daha büyük finansal bağımsızlık olarak sıralandı.

Dikkate şayan bir başka husus ise, mevcut müstekreh sorunda bir sebebin kadınların iş dünyasında daha çok yer almasını söylemelerine rağmen gerek bu İngiliz uzmanların, gerek konuyu araştıran kadın yazarın, gerekse İngilizlerin önde gelen gazetesi Daily Mail ve okurlarının bu fikir ve tavrı “laikliğin elden gidişi, irticanın gelişi, Ortaçağ’a dönüş, İngiltere’de rejim ve devletin çöküşü” gibi acayip kafalarla değerlendirmemeleridir.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:14
  1. Wednesday Martin
  2. Daily Mail
  3. Dr. Alicia Walker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da 102 yaşındaki kadın kanepeden düşerek öldü
    1. Antalya'da 102 yaşındaki kadın..
    2. Ardahan'da 90 güvenlik korucusu yemin..
    3. Alüminyum tavayı böyle dönüştürün
    4. Adıyaman’da çıkan yangında 100 ağaç..
    5. Ankara'da ByLock operasyonu! 5 memur..
    6. Siyah beyazlıları rahatlatan haber!..
    7. İsrail güçleri bir Filistinliyi daha..
    8. Batman şehidi Ulus, ebedi yolculuğuna..
    9. Tart yaparken...
    10. Bakanlık açıkladı! Çok sayıda gözaltı..
    11. Kırklareli'nde yolu şaşıran göçmenler..
    12. 471 yıllık tarihi hamam satışa..
    13. "Çalışan kadınlarda daha fazla!"..
    14. İran'da muhafazakarlar o yasayı..
    15. Bahreyn'den Batman'daki terör..
    16. Fesleğenin faydaları saymakla bitmiyor
    17. Annenin sesi ve kokusu bebeğin tek..
    18. TBMM Başkanı Yıldırım, HSK üyelerini..
    19. Naneli kuru cacık tarifi
    20. Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı