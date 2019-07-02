Çalıntı tabancayla çevreye ateş açan maganda yakalandı Kırıkkale’de otomobil ile seyir halindeyken çalıntı tabancayla çevreye ateş açan maganda, polisler tarafından gözaltına alındı.

Kırıkkale’de otomobil ile seyir halindeyken çalıntı tabancayla çevreye ateş açan maganda, polisler tarafından gözaltına alındı.

Keskin ilçesinden Kırıkkale istikametine seyir halindeyken otomobilin içinden çevreye tabanca ile ateş açan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi’nde otomobil durduruldu. Otomobildeki davulcu ve zurnacı ile toplam 4 kişi gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. E.B. isimli şahsın üzerinde 1 adet çalıntı tabanca ele geçirildi. Polis Merkezinde yapılan soruşturmanın ardından E.B. Kırıkkale Adliyesine sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 kişi de ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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