Çalıntı plakalı araçla hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, çalıntı plakalı araçla farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gazikent Mahallesi Şehit Serdar Şakir Caddesi'nde, bir banka şubesinden para çeken vatandaşı takip ederek otomobilinden 170 bin lira çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin A.B, D.G, A.Ç ve C.B. olduğunu ve olayın ardından çalıntı plakalı araçla kaçtıklarını belirleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından 4 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada ise 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlıların daha öncede farklı çalıntı plakaları araçlarına takarak 3 ayrı hırsızlık olayını daha gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.