Çalıntı otomobil trafik cezası sayesinde bulundu İstanbul'dan 5 yıl önce çalınarak ikiz plaka takılan otomobil, aynı plakayı kullandığı aracın sahibinin trafik cezasına itirazı üzerine bulundu

BOLU (AA) - İstanbul'da bir galerinin otoparkından 5 yıl önce çalınan otomobil, üzerine takılı "ikiz plaka" ile Bolu'da bulunarak sahibine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, 2 ay önce aracına yüksek hız nedeniyle trafik cezası yazılan bir vatandaş, cezanın yazıldığı bölgeye hiç gitmediği iddiasıyla itirazda bulundu. İnceleme sonucu cezanın, aynı marka ve modeldeki, aynı plaka takılı otomobile kesildiğini belirleyen ekipler, "ikiz plaka" kaydı oluşturarak çalışma başlattı. Yaklaşık bir ay boyunca il giriş ve çıkışlarındaki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, ikiz plaka takılı aracın Alpağut Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, araca el koyarak Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına çekti, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Aracın gerçek plakası ve sahibini belirleyen polis ekipleri, İstanbul'da galericilik yapan Bayram Ayyıldız'a ulaşarak, çalınan aracını bulduklarını bildirdi. Polis ekiplerinin çağrısı üzerine Bolu'ya gelen Ayyıldız, 2014 yılının Ekim ayında çalınan otomobilini teslim aldı. Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilinin bulunmasında emeği geçen polislere teşekkür etti.



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