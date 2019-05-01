Çalıntı motosikletle hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çaldıkları motosikletle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çaldıkları motosikletle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saylak, Taşoluk ve Alibeyçağlı mahallerindekimsenin bulunmadığı evlere girerek bakır eşyalar ile zeytinyağı ve değerli eşya çalan hırsızların yakalanması için Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası B.B. (24), S.G. (16) ve H.G. (37) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmada sorgulamaları tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.