Çalıntı motosikletle hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çaldıkları motosikletle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:35
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çaldıkları motosikletle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saylak, Taşoluk ve Alibeyçağlı mahallerindekimsenin bulunmadığı evlere girerek bakır eşyalar ile zeytinyağı ve değerli eşya çalan hırsızların yakalanması için Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası B.B. (24), S.G. (16) ve H.G. (37) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmada sorgulamaları tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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