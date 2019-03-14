Çalıntı mal satın alan hurdacı gözaltına alındı Antalya’nın Alanya ilçesinde bir inşaattan çalınan 200 adet beton kalıbı satın alan hurdacı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir inşaattan çalınan 200 adet beton kalıbı satın alan hurdacı jandarma tarafından gözaltına alındı. Avsallar Mahallesi’ndeki yapımı devam H.Ş.’ye ait inşaattan 200 adet metal beton çalındığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda çalıntı malzemelerin Alanya Sanayi Sitesi’ndeki Ö.B.’nin hurdacı dükkanında olduğunu tespit etti. Çalıntı malzemelere el koyan jandarma Ö.B.’yi gözaltına aldı. Ö.B. karakoldaki işlemlerinin ardından ‘suç eşyasını satma, satın alma ve kabul etme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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