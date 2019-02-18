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Çalıntı elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu

Karaman’da sahibi tarafından park edildiği evinin önünden çalınan elektrikli bisiklet, sokak içerisinde terk edilmiş halde bulundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:19
Çalıntı elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu

Karaman’da sahibi tarafından park edildiği evinin önünden çalınan elektrikli bisiklet, sokak içerisinde terk edilmiş halde bulundu.


Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde çarşıdan dönen Muhammet H., elektrikli bisikletini Gazidükkan Mahallesi’ndeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Muhammet H., polis karakoluna giderek ihbarda bulundu. Gece geç saatlerde Topucak Mahallesi’nde devriye görevi yapmakta olan Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekip, sokak içerisinde terk edilmiş elektrikli bisikleti gördü. Ekip yaptığı incelemede elektrikli bisikletin 5 saat önce çalındığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı parmak izi çalışmasının ardından bisiklet sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:19
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