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Türkiye'de tek olan tıbbi alet çalındıktan sonra bulundu!

Prof. Dr. Ömer Bender'in geçtiğimiz ay çalınan otomobili ve bagajındaki meme kanseri tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de tek olan Duktoskopi cihazı Kurtköy'de bulundu. Olayla ilgili 18 yaşından küçük bir şüphelinin yakalanarak tutuklandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:29
Türkiye'de tek olan tıbbi alet çalındıktan sonra bulundu!

Prof. Dr. Ömer Bender, geçtiğimiz Ağustos ayında Bahçeşehir'de hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar Bender'in kullandığı araca arkadan çarparak trafik kazası süsü vermiş ardından aşağı inmesini fırsat bilerek otomobili çalmışlardı. Araçta meme kanseri tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de tek cihaz olduğu belirtilen Duktoskopi cihazı ile hasta kayıtlarının bulunduğu dizüstü bilgisayarı da bulunuyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada çalınan otomobili Kurtköy'de bir sokakta park halinde buldu. Üzerine sahte plaka takılmış halde bulunan araçta yapılan incelemede bagajında Duktoskopi cihazının durduğu, bilgisayarın ise şüpheliler tarafından alındığı tespit edildi.

Olayla ilgili yaşı küçük bir şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenilirken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Doktor Bender, otomobilden inerek hasar olup olmadığını incelemek isterken, iki kişi lüks otomobili alıp kaçmıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri  otomobili Esenyurt’ta kadar kovaladı ancak bulunamamıştı. Araçta meme kanseri olan hastalarında memeyi almadan tümörü çıkartmaya yarayan, uzman cerrahın 6 yıl önce geliştirdiği, tıp dünyasında büyük ilgi çeken aletin de bulunduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 07:29
  1. Ömer Bender
  2. tıbbi cihaz
  3. meme kanseri

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