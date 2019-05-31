0553 313 94 23

Çalındı zannettiği otomobili sulama kanalından çıktı

Tokat'ta otomobilin park ettiği yerden çalındığını düşünen sürücünün aracı, park ettiği yerin yanında bulunan sulama kanalından çıktı

31 Mayıs 2019 Cuma 03:09
Çalındı zannettiği otomobili sulama kanalından çıktı

TOKAT (AA) - Tokat'ta park ettiği otomobili döndüğünde bulamayan ve polise aracının çalındığı yönünde ihbarda bulunan kişinin aracı, el frenini çekmediği için park ettiği yerin yanında bulunan sulama kanalında bulundu.

Dedeli Mahallesi TOKİ yolu mevkisine 60 AP 529 plakalı otomobilini park eden Ali Memiş (60) döndüğünde aracı yerinde bulamadı. Önce aracın çalındığını zanneden Memiş, polise ihbarda bulundu.

Memiş, aracını park edip gittiğinde onu 500 metre uzaklıktaki evininin önünden izleyen işitme engelli kızı, otomobili sulama kanalına düşerken gördüğünü ifade etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri kanalın çevresinde arama yaptı. Aracın sulama kanalınına düştüğünü belirleyen polis, AFAD'dan yardım istedi.

Su seviyesinin düşürülmesiyle kanala giren AFAD ekipleri, otomobili halatlara bağlayarak çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin sahibi Memiş, "Arabanın arkasında kazan arabası vardı. Hanıma dedim ki kazan arabasını almadık dedim. Benim torun arabanın içinden el arabasını aldı kapağı kapattı, gittik. Acaba diyorum, vites birdeyken boşalma mı yaptı da araba ondan mı kaçtı? Döndüğümde araba yoktu. Ben ilk önce çalındığını zannettim ama kanala düşmüş." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 03:09
  1. düştü
  2. otomobil
  3. sulama kanalı
  4. Tokat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir araya geldiler
    1. Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir..
    2. Süzek deresi şelalesi açıldı
    3. Saltukova halkı caddede iftarını açtı
    4. "New York'ta bu yaz, her yer..
    5. Kerkük'teki saldırıları DEAŞ..
    6. Çalındı zannettiği otomobili sulama..
    7. 155 yıllık gelenekle sigaraya karşı..
    8. Başkent’te silahlı kavgada anne ve..
    9. Suudi Arabistan'da olağanüstü Arap..
    10. (Özel haber) Mehmet Altıparmak:..
    11. (Özel Haber) Oğulcan Çağlayan: "Umarım..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    13. Süper Lig'e çıkan Gazişehir..
    14. Katar'da yeni medya kenti kuruluyor
    15. Anadolu Gençlik Derneği, Suudi..
    16. İlhan Palut: "Mücadeleye devam..
    17. Mehmet Altıparmak: "Şampiyon olduğumuz..
    18. Beştepe Millet Camisi'nde Kadir..
    19. Maçın ardından
    20. Maç öncesi sevinç gösterileri yerini..
    21. Hafızlar mukabele okuyor
    22. Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama
    23. Maçın ardından
    24. Süper Lig'e yükselen son takım..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e..
    26. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na..
    27. Milli maçın ardından
    28. Kerkük patlamaları bilançosu:4 ölü..
    29. Milli maçın ardından
    30. Bodrum’da 4.2 şiddetinde deprem
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'