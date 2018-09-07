THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Aydın'da 'Çalındı' ihbarı yaptığı koyunlar 'çalıntı' çıktı

Jandarma ekiplerine 50 koyununun çalındığı ihbarında bulunan kişi ve babası, çalıntı hayvan alıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

07 Eylül 2018 Cuma 08:44
Aydın'da 'Çalındı' ihbarı yaptığı koyunlar 'çalıntı' çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, jandarmaya koyunlarının çalındığı ihbarında bulunan kişi ve babası, "çalıntı koyun alıp sattıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Geyre Mahallesi'nde yaşayan E.D, 26 Ağustos'ta 50 koyununun çalındığı gerekçesiyle jandarmaya başvurmuştu.

Koyunların bulunması için çalışma yapan ekipler, söz konusu hayvanların Bozdoğan ilçesinde bulunduğunu tespit edince soruşturmayı genişletti.

50 koyununun çalındığını bildiren E.D'nin de çalıntı koyun alıp sattığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Muğla'da 3 mağdurun ifadesine başvurdu. İfadeler doğrultusunda E.D. ve babası Y.D'ye ait ahırda arama yapan ekipler, kendilerine teslim edilen 50 koyun arasında bulunan mağdurlara ait 19 koyunu tespit etti.

Koyunları sahiplerine teslim eden jandarma ekipleri, baba ve oğlunu gözaltına aldı.

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 08:44
  1. Muğla
  2. Aydın
  3. Bozdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan İran'a hareket etti
    1. Başkan Erdoğan İran'a hareket etti
    2. Parasını yolculardan istediler!..
    3. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    4. Toplantı halindeki FETÖ'cüler yakalandı
    5. İstanbul okul servis ücretleri 2018 2019
    6. Okulların servis ücretleri belirlendi
    7. Okul servis ücretleri belli oldu
    8. Yatırımda dev hamle!
    9. Cuma günü okunması sevap olan sureler
    10. Malatya’da trafik kazası: 2 kişi..
    11. Kağıthane Tünelinde kaza: 1 ölü, 1..
    12. Cuma günü okunacak dua
    13. Ağaca çarpan otomobil takla attı: 4..
    14. Tekirdağ'da freni patlayan kamyon evin..
    15. "Esed savaşı kazandı, görüşmemiz lazım"
    16. PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler
    17. Cuma mesajları | En güzel resimli cuma..
    18. Başbakan 79 yıl sonra özür diledi!
    19. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    20. Hulusi Akar: Pakistan ile savunma..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?