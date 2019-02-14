Çalınan iş makinesi sahibine teslim edildi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir madencilik şirketine ait çalınan iş makinesi bulunup sahibine teslim edildi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir madencilik şirketine ait çalınan iş makinesi bulunup sahibine teslim edildi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine Kızılcadağ Mahallesi’nde bulunan bir madencilik şirketine ait iş makinesinin çalındığı bilgisi ulaştı. Bölgede ilçeye bağlanan tüm yollarda çalışma başlatan jandarma yaklaşık 300 bin TL değerindeki işi makinesini bir tır üzerinde yakaladı.

İsmi ve plakası öğrenilemeyen tır şoförü gözaltına alınırken, iş makinesi madencilik şirketi yetkililerine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.