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Çalınan iş makinesi ormanlık alanda bulundu

Kahramanmaraş'taki hırsızlıkla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı

08 Aralık 2018 Cumartesi 00:43
Çalınan iş makinesi ormanlık alanda bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta park halindeyken çalınan iş makinesi, ormanlık alanda bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Abdülhamithan Mahallesi'nde dün park halindeki kepçesinin çalındığını fark eden Ali Bozoğlan, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde geniş çaplı araştırma başlattı.

Kepçenin çalındığı noktadan itibaren alternatif güzergahlardaki MOBESE kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş makinesinin, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yönüne, oradan da Göksun ve Afşin istikametine götürüldüğünü tespit etti.

Hırsızlıkla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ifadeler doğrultusunda iş makinesini Afşin ilçesindeki ormanlık alanda buldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen kepçe, sahibi Bozoğlan'a teslim edildi.

Bozoğlan, yaptığı açıklamada, iş makinesinden umudunu kestiğini belirterek, "Makine bulunmaz.' demiştik. Bu tip araçların çalınıp da bulunması nadir olan bir durumdu. Allah, devletimize ve polisimize ne muradı varsa versin." diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 00:43
  1. İş Makinesi
  2. Kahramanmaraş

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