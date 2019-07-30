Çalınan eşyalar zulalar halinde ele geçirildi Çorum’un Sungurlu ilçesinde hırsızlık olaylarında çalınan eşyalar bir evde zulalanmış halde bulundu.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hırsızlık olaylarında çalınan eşyalar bir evde zulalanmış halde bulundu.

Son aylarda ilçede hırsızlık olaylarının artış göstermesi üzerine Sungurlu Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. İlçedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak için teknik takip yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucu polis ekipleri, Hacettepe Mahallesi’nde F.A. adlı şahsın evine baskın düzenledi. Operasyonda evin içerisinde zula olarak tabir edilen bölmelerde saklanan çalıntı eşyalar bulundu.

Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edilmeye başlanırken, şüpheli F.A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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