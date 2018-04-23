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Çalınan demirler bulundu

Elazığ'ın Kovancıar ilçesinde bir hurdacıya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) depolarından çalınan, rayların bağlantısında kullanılan 2,5 ton ağırlığında demir malzeme ele geçirdi. Olay ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:57
Çalınan demirler bulundu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sivrice ilçesinde 2017 yılının Eylül ayında çalınan tren raylarının bağlantısında kullanılan tirfon diye tabir edilen 2,5 ton demir vida ve kelebeklerin Kovancılar ilçesinde bir hurdacıda olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hurda dükkanı sahibi M.B. ifadesinde, malzemeleri  İ.G., F.K. ve E.E.'den satın aldığını söyledi. İfadeler doğrultusunda bu 3 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu devam ederken, çalıntı olduğu tespit edilen 2,5 ton demir malzeme, TCDD yetkililerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:57
  1. Elazığ

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