Çalınan demirler bulundu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sivrice ilçesinde 2017 yılının Eylül ayında çalınan tren raylarının bağlantısında kullanılan tirfon diye tabir edilen 2,5 ton demir vida ve kelebeklerin Kovancılar ilçesinde bir hurdacıda olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hurda dükkanı sahibi M.B. ifadesinde, malzemeleri İ.G., F.K. ve E.E.'den satın aldığını söyledi. İfadeler doğrultusunda bu 3 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu devam ederken, çalıntı olduğu tespit edilen 2,5 ton demir malzeme, TCDD yetkililerine teslim edildi.