0553 313 94 23

Çalınan çimento kamyonu sahibine teslim edildi

Gaziantep’te üzerinde 4 bin 320 adet çimento ile çalınan kamyon bulunarak sahibine teslim edildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:04
Çalınan çimento kamyonu sahibine teslim edildi

Gaziantep’te üzerinde 4 bin 320 adet çimento ile çalınan kamyon bulunarak sahibine teslim edildi.


Olay Şahinbey İlçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi mezarlık kapısı önünde meydana geldi. Üzerinde 4 bin 320 adet çimento bulunan kamyon üzerindeki malzemeler ile birlikte çalındı. Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu sanayide bir fabrika içerisinde bulunan kamyon sahibine teslim edildi.


Öte yandan olayla ilgisi bulunan C.M.,A.M.K, M.İ. ve M.K. isimli 4 şahıs tutuklanarak ceza evine konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
    1. Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
    2. Takla atan otomobil ters dönerek..
    3. Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
    4. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
    5. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    6. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    7. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    8. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    9. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    10. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    11. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    12. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    13. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    14. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    15. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    16. Bim aktüel 26 Şubat 2019 indirim..
    17. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    18. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    19. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    20. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar