Çalınan çimento kamyonu sahibine teslim edildi Gaziantep’te üzerinde 4 bin 320 adet çimento ile çalınan kamyon bulunarak sahibine teslim edildi.

Gaziantep’te üzerinde 4 bin 320 adet çimento ile çalınan kamyon bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay Şahinbey İlçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi mezarlık kapısı önünde meydana geldi. Üzerinde 4 bin 320 adet çimento bulunan kamyon üzerindeki malzemeler ile birlikte çalındı. Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu sanayide bir fabrika içerisinde bulunan kamyon sahibine teslim edildi.

Öte yandan olayla ilgisi bulunan C.M.,A.M.K, M.İ. ve M.K. isimli 4 şahıs tutuklanarak ceza evine konuldu.

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