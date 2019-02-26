Çalınan bisikletine kavuştu

Adıyaman’da, birkaç gün önce çalınan bisiklet, polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemelerin ardından bulunarak, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesinde Ali Enes’e, ait bir bisiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Bisikletini yerinde bulamayan çocuk, önce ailesine sonra polise durumu bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemelerde bisikleti alan kişinin Muhammed E olduğunu belirleyerek, şahsı yakalamak için operasyon başlattı

Polisin baskını ile şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen bisiklet ise sahibi Ali Enes’e teslim edildi. Bisikletine kavuşan Ali Enes’in mutluluğu yüzüne yansırken polis ekiplerine bisikletini bulduğu için teşekkür etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.