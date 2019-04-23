Çalınan aracı jandarma buldu
Malatya’da çalınan otomobil, Doğanşehir ilçesinde jandarmanın devriyesi esnasında bulundu.23 Nisan 2019 Salı 21:22
Malatya’da çalınan otomobil, Doğanşehir ilçesinde jandarmanın devriyesi esnasında bulundu.
Malatya merkezde 21 Nisan günü gece saatlerinde U.K.’ye ait 44 KD 170 plakalı araç evinin önünde park halindeyken çalındı. Yaşanan araç hırsızlığının ardından güvenlik güçleri kent genelinde arama çalışması başlatırken Doğanşehir ilçesinde Erkenek Jandarma ekipleri Malatya Adıyaman yolu Karanlıkdere mevkiinde Y.A.’nın (31) kullandığı çalıntı aracı yakaladı. Şüpheli Y.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, araç ise sahibine teslim edildi.
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