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Çalınan araç arazide kapısız bulundu

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaklaşık bir ay önce çalınan hafif ticari araç, kapıları ve kaput kapağı sökülmüş halde bulundu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:28
Çalınan araç arazide kapısız bulundu

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaklaşık bir ay önce çalınan hafif ticari araç, kapıları ve kaput kapağı sökülmüş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesine bağlı Üçüzler Mahallesi’nde bir tarlada kaput kapağı, kapıları ve plakası sökülmüş hafif ticari aracı gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede aracın, Bağlar Mahallesi’nde çalındığı bildirilen 63 RB 275 plakalı araç olduğunu tespit etti. Ekipler, aracı çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:28
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