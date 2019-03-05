Çalınan altınların bedelini ödeyerek serbest kaldılar Bilecik’te bir hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2’si kadın 4 kişi, çalınan altınların bedelini ödeyerek serbest kaldılar.

Bilecik’te bir hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2’si bayan 4 kişi, çalınan altınların bedelini ödeyerek serbest kaldılar. 22 Şubat tarihinde Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir ikametten 35 bin TL’lik ziynet eşyası çalınmıştı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 58 farklı noktadan alınan 133 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle incelenirken şahısların kullandıkları araç tespit etmişlerdi. Bahse konu araç Bilecik’ten Kütahya’ya seyir halindeyken, iki ilin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin irtibata geçmesi sonucu 2’si kadın 4 kişi, Kütahya emniyeti tarafından yakalanmıştı. Geçtiğimiz gün Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler ilk sorgusunun ardından dün Bilecik’te adliyeye çıkarılmışlardı. Adliye çıkartılan O.G., V.B., M.Ç., K.G. isimli şahıslar çalınan altınların bedelini ödeyerek Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

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