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Çalınan 70 kurbanlık hayvanjandarma tarafından bulundu

Elazığ’da bir köyden çalınan 70 küçükbaş kurbanlık hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunurken, olayda kullanılan biri kamyon 2 araca el konuldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14
Çalınan 70 kurbanlık hayvanjandarma tarafından bulundu

Elazığ’da bir köyden çalınan 70 küçükbaş kurbanlık hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunurken, olayda kullanılan biri kamyon 2 araca el konuldu.


Olay, merkeze bağlı Bulutlu Köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B’ye aitağılda bulunan 70 adet kurbanlık küçükbaş hayvan çalındı.Durumu fark eden sahibi jandarma ekiplerine haber verdi. Gece harekete geçen ekipler, bölgeye yakın bir yerdemeşelik alanda çalınan 70 kurbanlığın olduğu 63 EE 668 plakalı kamyonu buldu.


Bölgede araştırmasını sürdüren ekipler, kamyona 200 metre uzaklıkta yine meşelik içerisinde 42 JC 244 plakalı bir otomobili terk edilmiş halde buldu.


Araçta bir cep telefonu da bulan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Hayvanlar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14
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