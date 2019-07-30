Çalılıklar arasında Hint keneviri bulundu Trabzon’un Of ilçesinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda yol kenarına ekilmiş kenevir bitkisi bulundu.

Trabzon’un Of ilçesinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda yol kenarına ekilmiş kenevir bitkisi bulundu.

Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kaban Mahallesi’nde yürüttüğü çalışma sonucu, etrafı çalı ve eğrelti otlarıyla kamufle edilmiş 2 dekar arazi üzerinde 52 kök Hint keneviri ele geçirildi. Mahalleden geçen yolun 30 metre aşağısına ekilen Hint kenevirleri polis tarafından imha edilirken arazi sahibi M.C.’de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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