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Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı

Elazığ’da çalılarla kapalı alanda kaçak kazı yapıp çukurun da üzerini örten 4 şüpheli jandarma tarafından droneli operasyonla suçüstü yakalandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:02
Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı

Elazığ’da çalılarla kapalı alanda kaçak kazı yapıp çukurun da üzerini örten 4 şüpheli jandarma tarafından droneli operasyonla suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sedeftepe bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu şahıslar takibe alındı. Takip sonucu 4 şüpheli kazı alanında drone destekli operasyonla suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 1 metre 70 santim genişliğinde bir alanda, 7 metre derinlikte kazı yaptıkları ortaya çıktı. Olay yerinde ekipler, 51 metre elektrik kablosu, kırıcı, manivela, kazma, kürek ve kazı alanında biriken suyu tahliye etmek için kullanılan dalgıç pompa ele geçirdi.


Ayrıca şüphelilerinelektriği yakın bir evden kaçak yollarla aldıkları tespit edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:02
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