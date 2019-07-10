Çalılardan gelen sesi duyunca ateş etti... Sonrası korkunç! Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çalılardan gelen ses üzerine domuz olduğunu düşünüp, ateş açınca kız kardeşini vurarak öldüren Cengiz Pamukçuoğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İskenderli köyü yakınlarında, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cengiz Pamukçuoğlu tarlasına giren domuzlar nedeniyle nöbet tutmaya başladı. Karanlıkta çalılardan duyduğu hışırtıya doğru av tüfeğiyle ateş eden Cengiz Pamukçuoğlu, kendisine haber vermeden ormana mantar toplamaya giden kardeşi Şengül Pamukçuoğlu'nu vurdu. Kız kardeşini kanlar içinde yerde gören Cengiz Pamukçuoğlu, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şengül Pamukçuoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cengiz Pamukçuoğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cengiz Pamukçuoğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Şengül Pamukçuoğlu'nun cenazesi ise öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.