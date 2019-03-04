“Çalıkuşu” balesi ayakta alkışlandı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından sahnelenen “Çalıkuşu” balesi büyük ilgi gördü.

10. yılını kutlayan SAMDOB, “Çalıkuşu” balesini seyirciyle buluşturdu. Gecede Samsun Valisi Osman Kaymak, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Zümra Yılmaz, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal sanatçıları ayakta alkışladı. Temsil sonunda yapılan kokteylde dönemin ruhuna uygun olarak seyircilere leblebi ve boza dağıtıldı. “Çalıkuşu” balesine yer bulamayan seyirciler, temsili merdivenlerde ayakta izledi.

Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan roman, yaramazlıklarından dolayı “Çalıkuşu” lakabı takılan Feride’nin hayatını anlatıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’nun sosyolojik ve ekonomik durumunu olduğu gibi gözler önüne seren eserde; idealist, gururlu ve alımlı bir kadın olan Feride, Kamuran ile yaşadığı aşkın hüzünlü bitmesinin acısıyla, seneler boyu Anadolu’nun farklı illerinde öğretmenlik yaparak mutluluğu arar.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, sanatseverlerin bale eserlerinde duymaya alışkın olduğu klasik batı müziği yerine, Türk sanat müziği eşlikli “Çalıkuşu” balesiyle, seyirciye kendini daha yakın hissedeceği bir atmosfer yaşattı.

Reşat Nuri Güntekin’in romanı “Çalıkuşu”, Merih Bahar Çimenciler’in koreografisiyle sahnelendi.