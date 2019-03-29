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Çalık’tan gençlere: "Geleceğinize sahip çıkın, bu kentte mutluluğu birlikte planlayalım"

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart seçimlerinde oy verecek gençlere seslendi.

29 Mart 2019 Cuma 15:57
Çalık’tan gençlere: "Geleceğinize sahip çıkın, bu kentte mutluluğu birlikte planlayalım"

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart seçimlerinde oy verecek gençlere seslendi. Gençlerle ortak çaba içerisinde hareket edeceklerini belirten Çalık, “Geleceğinize sahip çıkın, bu kentte mutluluğu birlikte planlayalım” dedi.


CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık, 31 Mart’a sayılı günler kala gençleri oy kullanmaya çağırdığı mesajda, “31 Mart’a sayılı günlerimiz kaldı. Bu kentte 3 bine yakın genç arkadaşımız bu yıl ilk kez oy kullanacak. Sizden ricam geleceğinize sahip çıkmanız. Biliyoruz ki gençlerimiz eleştirilmeyi değil, özgürce fikirlerinin karşılık bulmasını bekliyor. Biz bu kenti yönetirken gençlerimizin fikirlerine önem vereceğiz. Ortak çabayla bu kenti yöneteceğiz. Hiç endişeniz olmasın gençler. Bu kentte mutluluğu birlikte planlayacağız. 31 Mart günü oyunuza sahip çıkın, geleceğinize sahip çıkın. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:57
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