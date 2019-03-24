0553 313 94 23

Çalık, İmamoğlu’nu çocuklarla İstanbul’a uğurladı

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık ve Beylikdüzü Belediye Başkanı aynı zamanda İBB Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, Yaşam Vadisi’nde çocuklarla bir araya geldi.

24 Mart 2019 Pazar 13:01
Çalık, İmamoğlu’nu çocuklarla İstanbul’a uğurladı

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık ve Beylikdüzü Belediye Başkanı aynı zamanda İBB Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, Yaşam Vadisi’nde çocuklarla bir araya geldi. Çalık, “İstanbul’un da size ihtiyacı var başkanım, yolunuz açık olsun. Burayı da merak etmeyin burada yaptığınız her güzel şey artarak devam edecek” ifadeleriyle İmamoğlu’nu çocuklarla İstanbul’a uğurladı.


Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanı aynı zamanda İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen şenlikle İstanbul’a uğurladı. Ekrem İmamoğlu çocuklar için daha çok çalışacağını ve gücünü onlardan aldığını belirtirken Çalık ise Beylikdüzü’nde yapılan her güzel şeyi artırarak devam ettireceğinin sözünü verdi. Yaşam Vadisi’ndeki etkinlikten sonra da Yakuplu, Kavaklı ve Gürpınar Mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, ızgarada hamsi yapıp vatandaşlara ikram etti.



"Beylikdüzü’nde yaptığınız her güzel şey artarak devam edecek"


Çalık, Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’daki diğer çocuklara hizmet etmek üzere uğurladıklarını belirterek, “Beylikdüzü’nün evlatları buruk bir sevinçle buradan sizi İstanbul’a uğurluyor. Biz sizin burada çocuklarla ektiğiniz fidanları çocuklarla büyüteceğiz başkanım.Beylikdüzü’nün çocukları, gençleri ve evlatları sizi çok seviyor. İstanbul’un da yapılacak çok işleri olduğunu çocuklarımıza anlattık. İstanbul’da hiçbir çocuğumuz eksik kalmayacak. Ekrem ağabeyleri, Ekrem amcaları, onların en mutlu şekilde yaşayacakları mekanları, ortamları hazırlayacak. Onlar için de ağaç dikecek, Yaşam Vadileri yapacak, analarına ve babalarına hizmet üretecek. İstanbul’un da size ihtiyacı var başkanım, yolunuz açık olsun. Burayı da merak etmeyin burada yaptığınız her güzel şey artarak devam edecek. Biz çocukların sevgisine ve gücüne inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



"Bu şehrin çocukları için mücadele edeceğim"


Çocukların sevgisinden beslendiğini ve onlar için çalışacağını belirten İmamoğlu ise, “Sizi çok seviyorum çocuklar. Dünyanın en güzel şeyi çocukların da sizi sevmesi herhalde. Hayatımda bu kadar beslendiğim bir sevgi olmadı. Bu kadar sıcak, içten, karşılıksız hatta içine bazen özledim deyip gözyaşı da katıyorlar ya bu kadar bağ kuruyor olmak inanılmaz. Allah’ım bütün dünyadaki çocukları korusun. Bütün anneler biliyorki çocukların kokusu cennet kokusudur. O güzel kokuyu bu şehrin yöneticisi olarak her zaman hissetmek ve bu şehrin çocuklarını eşitlemek istiyorum. Çocuklar için çok büyük mücadele vereceğim. Çocukların sevgiyle ben Beylikdüzü’nde büyük tecrübeler edindim ve bu sevgiyi bütün İstanbul’a yaymak istiyorum. Arkamdaki en büyük enerji siz Beylikdüzü halkısınız ve hepimiz iyi ki varsınız” dedi.



Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu’da hamsi şenliği


Yaşam Vadisi’nde çocuklarla bir araya geldikten sonra Yakuplu, Gürpınar ve Kavaklı Mahallelerindeki vatandaşlara kilolarca hamsi servis edildi. Izgaranın başına geçip kendi elleriyle vatandaşlara ekmek arası hamsi hazırlayıp ikram eden Çalık, vatandaşlarla sohbet edip güzel havanın tadını çıkardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bizim hantal bürokrasi dediğimiz çarkları artık yıkmamız gerekiyor"
    1. "Bizim hantal bürokrasi dediğimiz..
    2. Mozambik’te ölü sayısı 446’ya yükseldi
    3. Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat..
    4. Vatandaşlar “Cumhur İttifakı Büyük..
    5. Kayserispor ’Hello Brother’ diyerek..
    6. Yabancı dil sınavı yapıldı
    7. Seçim sonuçlarını görünce suratı..
    8. A Milli Futbol Takımı’nın rakibi..
    9. Orman Haftası kutlanıyor
    10. Sözlü: "4 ilçede 6 spor kampı..
    11. Seyyar tatlı arabası ile girdiği..
    12. Elazığ’da iş dünyası istişare..
    13. Kuzugöbeğine yoğun ilgi
    14. Gazeteci Çurku, merhum kardeşi için..
    15. Muhsin Yazıcıoğlu’na dua
    16. ’Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup..
    17. Adana’da taksi duraklarının niteliği..
    18. Maltepe’de minibüs kazası: 8 yaralı
    19. Binlerce öğrenci Çanakkale için yarıştı
    20. Gümüşhane’de Mart kapıdan baktırdı
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında