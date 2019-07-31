0553 313 94 23

California'dan Trump aleyhine "vergi" yasası

ABD'nin California eyaletinde, 2020'de yapılacak ABD Başkanlık ön seçimlerine katılacak adayların, son 5 yıldaki vergi kayıtlarını açıklaması şartı getirildi- Yeni yasanın, özellikle vergi kayıtlarını açıklamayı reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ı etkileyeceği belirtiliyor

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:01
California'dan Trump aleyhine "vergi" yasası

NEW YORK (AA) - ABD'nin California eyaletinde, 2020'de yapılacak ABD Başkanlık ön seçimlerine katılacak adayların, son 5 yıldaki vergi kayıtlarını açıklaması şartı getirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, eyalet meclisinde kabul edilen yeni yasayla, gelecek sene eyalette yapılacak ABD Başkanlık ön seçimlerine katılacak adaylar son 5 yıllık vergi iadelerini açıklamak zorunda kalacak.

California Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanarak yürürlüğe giren yasanın, özellikle vergi kayıtlarını açıklamayı reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ı etkileyeceği belirtiliyor.

Vali Newsom, "Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve eyaletler, en üst düzey görevlere gelmek için çabalayan adayların asgari standartları karşılamak ve halkın güvenini sağlamak için ellerinden geleni yapmak gibi yasal ve ahlaki göreve sahipler." dedi.

Yeni uygulamanın, Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Başkan Trump'ın hukuki danışmanları ise olayın federal mahkemeye taşınacağını açıkladı.

Yasa, 3 Mart 2020'de California'da yapılacak ABD Başkanlık ön seçimlerine katılacak adayların, en az 98 gün önceden son 5 yıldaki vergi kayıtlarını açıklamaları şartını getiriyor.

Hukukçular, vergi kayıtlarını açıklamak istemeyen Trump'ın, California'daki ön seçimlere katılmasa bile Cumhuriyetçi Parti adaylığı kesinleştikten sonra 3 Kasım 2020 genel seçimlerinde eyaletteki seçim pusulasında isminin yer alacağını belirtiyor.

Demokrat Partili eyalet olarak bilinen California'da, 2016 genel seçimlerinde yüzde 32'den daha az oy alan Trump'ın, 2020 seçimlerinde de oy oranının pek değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:01
  1. ABD Başkanlık ön seçimleri
  2. California
  3. Donald Trump
  4. vergi kayıtları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim Merkezinde anlatılacak
    1. Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim..
    2. Avrupa borsaları Fed kararı öncesi..
    3. Bursaspor-Altay maçında 3 gol
    4. Galatasaray’ın yeni transferi Emre..
    5. Akten: Yazıcıoğlu'nu öldürenler bunun..
    6. Emre Mor, İstanbul'da
    7. Meşrubat yüklü kamyonet eve çarptı
    8. Yeddiemin deposunda çıkan yangında..
    9. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    10. ABD'den resmi açıklama geldi: Chinook..
    11. Teksas’ta rafine yangını
    12. İran rejimi karşıtı "Halkın..
    13. Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını..
    14. Çevreci gençler sahil temizliğinde
    15. Beşiktaşlı pilottan Sergen Yalçın'a..
    16. Kontrolden çıkan kamyonet evin..
    17. Kadına sokak ortasında kanlı infaz
    18. Kayınpeder eski damadını vurdu: 1..
    19. Manisa FK tescillendi
    20. ABD'de arka bahçesinde sahipsiz kedi..
    21. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca..
    22. Meksika'da gazeteci ölü bulundu
    23. AHISKA heyetinden çalışma ziyaretleri
    24. Balıkesir’de can pazarı: 1 ölü, 12..
    25. Patlayan klima motoru yangınına neden..
    26. Trafik uygulamasına katılan çocuklara..
    27. Kadınlar, kocası tarafından öldürülen..
    28. Jandarma’dan kaçak midye operasyonu
    29. Eskişehirsporlu futbolcular alacakları..
    30. ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan..
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi