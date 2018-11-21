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California'daki yangınlarda can kaybı artıyor

Eyaletin kuzeyinde etkili olan yangınlarda ölenlerin sayısı 81'e çıktı

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:38
California'daki yangınlarda can kaybı artıyor

NEW YORK (AA) - ABD'nin California eyaletinde etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

California'nın kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan ve eyalet tarihinin en ölümcülü olarak nitelendirilen yangında bilanço her geçen gün artıyor.

Yetkililer iki kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından ölü sayısının 81'e çıktığını açıkladı.

Yaklaşık 700 kişiden ise haber alınamazken, yangınlarda 12 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve 61 bin 107 hektarlık alan kül oldu.

Öte yandan, yangınlarda evlerini kaybeden çok sayıda kişi şimdi ise California'da etkili olan şiddetli yağışla mücadele ediyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:38
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