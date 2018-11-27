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California'daki yangınlar

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 88'e ulaşırken 203 kişiden hala haber alınamadı- ABD hükümeti, yangın mağdurları için 20 milyon dolardan fazla yardımda bulundu

27 Kasım 2018 Salı 11:09
California'daki yangınlar

PARADISE (AA) - ABD'nin California eyaletinde 8 Kasım'da başlayan ve pazar sabahı itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı açıklanan yangının bilançosu artmaya devam ediyor.

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangınının pazar günü itibarıyla söndürülmesinin ardından 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 88'e çıktığını açıkladı.

Honea, 203 kişiden hala haber alınamadığını belirtti.

Diğer yandan, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, eyaletin kuzeyinde Camp yangınının etkili olduğu Paradise bölgesine yaptığı ziyaretin ardından, daha önce böylesine bir yıkıma hiç şahit olmadığını ifade ederek, orman yangının maliyetinin, milyarlarca doları bulabileceğini kaydetti.

- Yangın mağdurlarına 20 milyon dolardan fazla yardım

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'ndan (FEMA) bir yetkili, ABD hükümetinin, California'nın kuzeyindeki yangın nedeniyle yerinden edilen kişilere 20 milyon dolardan fazla yardımda bulunduğunu belirtti.

FEMA sözcüsü Frank Mansell, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, 15,5 milyon doların barınma ve konut yardımı için harcandığını söyledi.

Mansell, ayrıca cenaze giderleri dahil, diğer ihtiyaçlar için 5 milyon dolar dağıtıldığını kaydetti.

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan fotoğrafta eyaletin kuzeyindeki Paradise şehri yakınında başlayan Camp yangını ile güneydeki Malibu şehri çevresinde etkili olan Hill ve Woolsey yangınının yol açtığı duman bulutları, uzaydan görülebiliyordu.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında 8 Kasım'da başlayan orman yangınları, yaklaşık 14 bin ev, 514 iş yeri ve 4 bin 265 binayı yok etti.

Toplamda yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçti.

Eyaletin güneyindeki yangında evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, "reality show" yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:09
  1. California
  2. Camp yangını
  3. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA)

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