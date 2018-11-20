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California'daki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

California'nın kuzeyinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 79'a ulaştı- Bölgede 699 kişiden ise hala haber alınamıyor

20 Kasım 2018 Salı 07:51
California'daki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde devam eden ve eyalet tarihinin en büyük orman yangını olan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin kuzeyinde süren Camp Yangını'nda son olarak iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve toplam can kaybının 79'u bulduğunu söyledi.

Yangında 699 kişiden de hala haber alınamadığını kaydeden Honea, 12 bine yakın yapının ise kül olduğunu sözlerine ekledi.

Camp Yangını şu ana kadar 611 kilometrekarelik bir alana yayıldı.

- California'nın güneyinde de yangınlar sürüyor

Eyaletin güneyinde devam eden yangınlarda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 450 ev ciddi hasar gördü.

Güneydeki yangında evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 07:51
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