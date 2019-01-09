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California'daki orman yangını 2018'in en maliyetli doğal afeti oldu

Eyaletin kuzeyini etkisi altına alan "Camp yangını" 16,5 milyar dolarlık zarara neden oldu

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:42
California'daki orman yangını 2018'in en maliyetli doğal afeti oldu

BERLİN (AA) - ABD'nin California eyaletinde geçen yılın sonlarında etkili olan orman yangınının 2018'in en maliyetli doğal afeti olduğu bildirildi.

Alman sigorta şirketi Munich RE, California eyaletinde 8 Kasım'da başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangınının, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak geçen yılın en maliyetli doğal afeti olduğunu belirtti.

Binlerce evin yok olmasına, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının yol açtığı 16,5 milyar dolarlık maddi kaybın 12,5 milyar dolarlık kısmının sigortalı olduğu kaydedildi.

Şirket, 2018'de en fazla maliyeti olan kasırganın, ekim ayında ABD'nin Florida eyaleti kıyılarında etkili olan Michael Kasırgası olduğunu bildirdi. 16 milyar dolarlık maddi kayba neden olduğu sanılan kasırganın 2018'in maliyeti ikinci en yüksek doğal afeti olduğu bildirildi.

Geçen yıl tüm doğal afetlerden kaynaklanan zararların 160 milyar dolara ulaştığını belirten Munich RE, bunun, 2017'de doğal afetlerin yol açtığı 350 milyar dolarlık kaybın altında kaldığına işaret etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Torsten Jeworrek, Californiya’daki orman yangınlarının artmasının iklim değişikliği ile bağlantılı göründüğüne dikkati çekerek, "Kayıpların önüne geçmeye yardımcı olmak için imar yönetmelikleri ve arazi kullanımı konusunda acilen harekete geçmek gerekiyor." dedi.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçmişti.

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade edilmişti. Kasırgada 35 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:42
  1. California
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