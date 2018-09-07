California'da selfie çekmek isterken 250 metreden düştü!

Yosemite Ulusal Parkı, doğal güzellikleriyle ve her yıl binlerce ziyaretçiyi kendisine çekmesiyle bilinen bir park. Ancak son aylarda, daha çok selfie çekerken düşüp hayatını kaybedenlerle anılır oldu. Son olarak 18 yaşındaki Tomer Frankfurter, tatil için 1 aylığına gittiği ABD'de selfie çekerken hayatını yitirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Frankfurter'in naaşının İsrail'e getirileceğini ve cenaze töreninin burada yapılacağını belirtti.

Yosemite Yosemite Ulusal Parkı, geçtiğimiz aylarda yeniden ziyaretçilere açılmış olsa da park ile ilgili yakın zamanda radikal kararlar alınabilir. Nitekim parkın bulunduğu alan oldukça büyük ve güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi bu sayede oldukça güç oluyor.

ÜLKEMİZDE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda da ülkemizde benzer bir olay yaşanmış, Şanlıurfa'da Balıklı Göl civarında selfie çekmek isteyen bir vatandaş uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti.