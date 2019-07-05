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California’da 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD’nin California eyaletinin güneyi son 20 yılda gerçekleşen en büyük deprem ile sarsıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 04:28
California’da 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD’nin California eyaletinin güneyi son 20 yılda gerçekleşen en büyük deprem ile sarsıldı.


Los Angeles şehrinin 200 km kuzeyinde bulunan Kern County bölgesinde bulunan Searles Valley merkezli 6.4 şiddetindeki deprem Las Vegas’tan başlayarak Pasifik okyanusuna kadar hemen hemen tüm güney California’da hissedildi. Yerel saat ile 10.33’de gerçekleşen depremin ardından ABD Jeolojik Araştırma merkezinden Robert Graves’in açıklamasına göre Richter ölçeğinde 2.5 şiddetinden yüksek 159 artçı deprem kaydedildi. Şu Ana kadar kayıt edilen en yüksek artçı depremin 4.6 şiddetinde olduğu belirtildi.


Depremden kaynaklı hasarlar ile ilgili olarak Kern Bölgesinde bulunan Ridgecrest şehrinde acil durum ilan edilirken açıklama yapan Ridgecrest Belediye Başkanı “kırılmış gaz hatları var” diyerek bölgede birçok yangın olduğunu söyledi.


Ayrıca hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı bölgede yaklaşık 29 bin kişinin elektriksiz kaldığı duyuruldu.


Kern Bölgesi İtfaiyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre Ridgecrest Bölge hastanesi tahliye edildi.


Ayrıca bölgede bulunan otoyollarda ve binalarda oluşan çatlaklardan ve düşen kayalardan maddi hasar meydana geldi.


ABD acil yardım hattı 9-1-1’e birçok çağrı gelirken Los Angeles Polis Teşkilatı yayınladığı mesajda depremden haberdar olduklarını söyleyerek “9-1-1 hattının sadece acil durum için kullanın” dedi.


Bölgede yaşayan April Rodriguez önce küçük ardından büyük bir sarsıntı hissettiğini söyleyerek “bir türlü durmadı” dedi.


Los Angeles’ta yaşayan film yapımcısı Ava DuVernay sosyal medyada yazdığı mesajda “yaşadığım ve tecrübe ettiğim en uzun depremdi” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 04:28
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