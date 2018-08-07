California yanıyor Trump itfaiyecileri suçluyor

ABD'nin California eyaletinde günlerdir devam eden yangınlar kontrol altına alınamıyor. Binlerce ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 154 bin hektar alan zarar gördü.

Eyalet yönetimi, bu sabah 05.48'de yaptığı açıklamayla California tarihinin en büyük yangınıyla mücadele edildiğini duyurdu. 16 gündür devam eden yangını söndürmek için 14 binin üstünde itfaiyeci aralıksız olarak çalışıyor.

Eyaletin kuzeyinde başlayan yangının Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkisini artırdığı ve bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alanı yok ettiği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde 43 dereceye kadar çıkmasının beklendiği eyalette 16 farklı bölgede etkili olan yangınların daha fazla büyümesinden endişe duyuluyor.

TRUMP İTFAİYECİLERİ SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yangınların büyümesinden eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri sorumlu tuttu.

Trump, yangınların "eyaletin kötü çevre politikaları yüzünden büyüdüğünü" ve "suyun gerektiği gibi kullanılmayarak Pasifik Okyanusu'na yönlendirilmesi nedeniyle daha da kötü bir hal aldığını" savundu.

Eyalet yetkilileri ve yangın söndürme uzmanları ise Trump'a cevap vermekte gecikmedi ve "yangınları söndürmek için yeterli suyun bulunduğunu", ayrıca "şiddetli ve yıkıcı yangınlara iklim değişikliğinin neden olduğunu" ifade etti.