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Korona Virüs California Üniversitesi'nin araştırması: Yüz maskeleri koronavirüse karşı bağışıklık sağlayabilir
Korona Virüs

California Üniversitesi'nin araştırması: Yüz maskeleri koronavirüse karşı bağışıklık sağlayabilir

ABD’li bilim insanları, maske katmanından geçen daha küçük viral yüklerin neden olacağı enfeksiyonların, koronavirüse karşı bağışıklık oluşturabileceğini ve bu durumun ham bir aşı görevi görebileceğini iddia etti. Bu durumun, maskenin yaygın olduğu Asya ülkelerinde ölüm oranlarının neden düşük olduğunu da açıkladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:57:00 -
California Üniversitesi'nin araştırması: Yüz maskeleri koronavirüse karşı bağışıklık sağlayabilir

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan California Üniversitesi’nde bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bağışıklık kazanılmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bilim insanları, maske kullanımının koronavirüse karşı bağışıklık oluşturabileceğini ileri sürdü.

California Üniversitesi’nden araştırmacılar, maske vesilesiyle insanların tekrar tekrar küçük miktarlarda virüse maruz bırakmanın, vücutları Kovid-19’u tanıma ve mücadele etme konusunda eğitebileceği ve hastalığa karşı bir bağışıklık oluşabileceğini belirtti.

“Asya ülkelerindeki ölüm vakalarını açıklıyor”

Söz konusu araştırma sonuçları, New England Journal of Medicine dergisinde yayınlandı.

Araştırmaya göre bu durum, maske kullanımının yaygın olduğu bazı Asya ülkelerinde ölüm oranlarının düşük olmasını da açıklıyor.

Tüm bunlara karşın araştırmacılar, insanları çok önemli bir konuda uyardı. Bilim insanları, bağışıklık kazanmak için virüse kasıtlı olarak yakalanmaya çalışılmaması gerektiğini söyledi ve maske ile sosyal mesafe vurgusu yaptı.

 

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