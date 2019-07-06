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California depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı yaşandı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 05:38
California depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı yaşandı

NEW YORK (AA) - ABD'nin California eyaletinde dün gerçekleşen 6,4 şiddetindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Los Angeles kentinin 240 kilometre kuzeyinde, merkez üssü Ridgecrest yakınları olan deprem, bölgede hasarlara yol açarken artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California eyaletindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Yetkililer artçıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu.

Hasarın yoğun olarak yaşandığı Ridgecrest kentinde ise acil durum ilan edildi.


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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 05:38
  1. artçı şok
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