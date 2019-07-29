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Çalı’da film şöleni yaşandı

Nilüfer Belediyesi’nin ÇEKÜDER iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Çalı Köy Filmleri Festivali”nde sanatseverler üç gün boyunca film şöleni yaşadı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:37
Çalı’da film şöleni yaşandı

Nilüfer Belediyesi’nin ÇEKÜDER iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Çalı Köy Filmleri Festivali”nde sanatseverler üç gün boyunca film şöleni yaşadı. 7’den 77’ye binlerce kişinin katıldığı festivalde 20 film ücretsiz gösterildi.


Nilüfer Belediyesi’nin, Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle gerçekleştirdiği 4. Çalı Köy Filmleri Festivali, bu yıl da beyaz perdeye gönül verenlere film şöleni yaşattı. Yönetmen Muhsin Ertuğrul’un 1934 yılında Çalı Mahallesi’nde çektiği, Türkiye’nin ilk köy filmi olma özelliğini taşıyan “Aysel; Bataklı Damın Kızı” filminden yola çıkarak dört yıldır düzenlenen festival, film tutkunlarına yıldızların altında film keyfi yaşattı. 26-28 Temmuz tarihleri arasında Çalı Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen festivale, bu yıl da ilgi çok yoğun oldu. Bursa’nın yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 7’den 77’ye binlerce film tutkunu, festival alanında çadır kurarak festival coşkusuna ortak oldu.


Nilüfer Belediye Başkan Vekili Zekeriya Işık da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına festivalin ikinci gününde film tutkunlarıyla bir araya geldi. Çalı Köy Filmleri Festivali’nin Türk sinema tarihinde ilklere adını yazdıran ve Çalı Mahallesi’ne değer katan bir etkinlik olduğunu belirten Işık, emekleri için ÇEKÜDER’e ve festivale ev sahipliği yaparak sahiplenen Çalı halkına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür etti. Çalı Mahallesi’nin, 1934 yılında Türk sinemasının ilk köy filmi olan “Aysel, Bataklı Damın Kızı”nın çekimlerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Zekeriya Işık, “Tarihimizdeki bu özel sayfayı taze tutmak, bu topraklarda kırsalın hikayesine yeniden ortak olmak için bizimle bu festivalde bir arada olan herkese, çadırlarıyla festival alanında konaklayan tüm misafirlerimize teşekkürler” diye konuştu.


Toplam 20 filmin ücretsiz olarak izlenime sunulduğu festivalde ayrıca, sabahları yoga, doğa yürüyüşü ve zumba etkinlikleri, konserler, çeşitli atölyeler ile gösterimi yapılan filmlerin oyuncu ve yönetmenlerinin konuk olduğu söyleşiler de gerçekleştirildi. Festivalin en çok ilgi gören filmlerinden biri olan “Sen Aydınlatırsın Geceyi” filminin yönetmeni Onur Ünlü de, 4. Çalı Köy Filmleri Festivali’nde, festival alanını dolduran binlerce kişiyle söyleşi gerçekleştirdi. “Herkesin süper özellikleri olsun ama insan olmaktan kurtulamasınlar. O zaman ne olur?” düşüncesinden yola çıkarak “Sen Aydınlatırsın Geceyi” adlı filmi çektiğini belirten Onur Ünlü, sinemanın bir hikaye anlatma sanatı değil, imaj sanatı olduğunun da altını çizdi. Ünlü, “Bir karakter bulursun ve o karaktere sorular sorarsın. Karakterin temel özellikleri olması gerekir. Karakterin arzusu, zaafı, iradesi vardır. Ben, hikayeden değil, karakterden hareket ediyorum. Hikaye anlatmak istesem, hikaye yazarım” dedi.


Sinemanın bir takım imajların yan yana getirilmesiyle oluştuğunu söyleyen Onur Ünlü, filmlerini, bir karakter uydurup, ona sorular sorarak yaptığını belirtti. “Benim yaptığım şeyin, yapılagelen bir şey hale gelmesi beni rahatsız ediyor” diyen Onur Ünlü, bu yüzden sinemaya olan ilgisinin de azaldığını ifade etti.


Nilüfer Belediye Başkan Vekili Zekeriya Işık, yönetmen Onur Ünlü’ye teşekkür ederek hediye verdi.


4. Çalı Köy Filmleri Festivali’nde, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve ÇEKÜDER’li gençler, “Filmin Hikâyesi Devam Ediyor” söyleşisi gerçekleştirirken, gösterimi yapılan bir başka film olan “Nebula”nın çekim ekibi de film tutkunlarıyla söyleşide buluştu. Festivalin ikinci gününde Kozmonotosman da, katılanları DJ performansıyla coşturdu.


4. Çalı Köy Filmleri Festivali’nin son gününde sanatseverler, ‘Güvercin Hırsızları’ adlı filmi, yönetmeni Osman Nail Doğan ile birlikte izledi. Gösterimin ardından yönetmen Osman Nail Doğan, düzenlenen söyleşide, Nilüfer Belediyesi’nin sinema ve film dünyası adına önemli bir organizasyona imza attığını belirterek,“Burası katıldığım festivaller arasında özel bir yerde duruyor. Bu festivalin devam etmesi bizim gibi sinemacıların en büyük arzusu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


4. Çalı Köy Filmleri Festivali’nin finalinde,DenDen ve Eksi6 sahne aldı. Grup gecenin geç saatlerine kadar konser vererek film tutkunlarına keyifli anlar yaşattı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:37
  1. sanat
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