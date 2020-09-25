CAL’ı milli-manevi değerlerine kavuşturup, en başarılı ilk 5 lise arasına sokmuştu

Laf yapanlar, icraat üretenlere bir kez daha galip geldi. Eğitim değil ideoloji peşinde koşan laikçi azgın azınlığın, Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL) Müdürü Necati Yener hakkında yürüttüğü kara propagandanın başarıya ulaştığı, Yener’in görevden ayrıldığı öğrenildi. İdeolojik iftira çetesi ise okul çevresinde ‘zafer kutlaması’ yaptı. İcraatlarıyla Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde bayraklaşan Necati Yener’in yeni dönemdeki görevi belli olurken, okulun yeni müdürü de netleşti.

Tarihi okulu başarıya taşıdı

İki asırlık tarihi Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin (CAL) 2014 yılında MEB’in Proje Okul sistemine dahil edilmesi sonrası okul yönetimindeki kast sistemi kırılmış ve müdürlüğe 02.04.2015 tarihinde, eski CAL öğretmenlerinden Necati Yener getirilmişti. Müdür Yener’in göreve geldiği ilk günden bu yana CAL’da başarı ve başarı hazımsızlığı aynı anda yürüdü. Müdür Necati Yener döneminde Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni sol-faşist ideoloji bataklığından kurtararak Türkiye’de Galatasaray Lisesi ve Robert Lisesi’ni geçerek ilk 5’e yükseldi, üniversite sınavlarında tarihi başarılar elde edildi. CAL’a yerleştirmede öğrenci başarı sıralamasını içeren yüzdelik dilim %0,26’ya kadar yükseldi. 2020 YKS’de Sözel 3’üncüsü çıkaran CAL’ın, ilk 10 binde 449 öğrencisi derece yapma başarısı gösterdi.

Maneviyatta zirve

Müdür Yener döneminde alnı secdeli idare kadrosuyla birlikte öğrenciler, milli manevi değerlerle birlikte yükseldi. Okulda mescid açıldı, CAL panoları Mescid-i Aksa görselleriyle donatıldı, Ramazan ayında okul bahçesinde iftar programı düzenlendi, öğrencilerle birlikte Sultan Abdülhamid’in kabri ziyaret edildi. Mevlid Kandili gibi mübarek gün ve gecelerde okul pansiyonundaki mescidde öğrencilere hitaben Kur’an-ı Kerim okutuldu. CAL’da 50’nin üzerinde sosyal faaliyet hayata geçirildi. Talebelere yönelik ahlak dışı gece eğlencelerinin yasaklandığı, okul çevresinde sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkların tamamen önüne geçildiği CAL’da, Müdür Necati Yener’e karşı hemen her gün kara propaganda üretildi.

Başörtüye tahammülsüzlük

Okuldaki başörtülü öğretmenleri görmeye tahammül edemeyenler, Erasmus projeleri yapan, sadece okul kurslarıyla öğrencilere Türkiye dereceleri yaptıran öğretmenleri dahi ideolojik sebeplerle hedefe koydu. Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek için okul binasına asılan dev pankart da laikçi güruhun tepkisini doğurdu. Son olarak CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin okul yoluna kazma vurarak aylarca trafiğe kapatarak işkence uygulandı.

Bir dönem sona erdi

Gelinen süreçte CAL Müdürü Necati Yener’in görevden alınacağı yönünde söylentiler ayyuka çıktı. Yener’e yönelik “görevi bırak” baskısının üst kademelerde yükseldiği iddiası şok etkisine neden oldu. Göreve geldiği 2015 yılından bu yana okulu zehirli sarmaşık gibi saran mukaddesat düşmanı laikçi azınlığın hedefinde olan Necati Yener’e karşı, “Mesele ağaç değildi, şimdi de öğrenci değil” sloganıyla harekete geçen çapulcuların yürüttüğü kara propagandanın üst mercilerde karşılık bulduğu, Müdür Yener’e görevi bırakması yönünde baskı uygulandığı öğrenildi. Gelinen noktada CAL Müdürü Necati Yener’in, 23.09.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrıldığı bildirildi. CAL Müdürlüğü vazifesinden ayrılan Necati Yener’in İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görevlendirildiği kaydedildi. İstanbul Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı Cafer Çilenti’nin yeni CAL Müdürü olarak atandığı öğrenildi.

Velilerden destek bildirisi

Konuya ilişkin Cağaloğlu Anadolu Lisesi Velileri Platformu’ndan açıklama yapıldı. Necati Yener’in CAL’da sembolleştiği ifade edilen açıklamada, okulda Yener’le birlikte başlayan öze dönüş, eğitim ve başarı seferberliğinin hasar görmemesi gerektiği vurgulandı.

CAL öğrenci velilerinin açıklamasında, okulun başarı grafiği tek tek sıralandıktan sonra, şu ifadelere yer verildi: “CAL müdürü, idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri üzerindeki siyasi ve idedolojik baskı ‘proje okul’ uygulamasıyla birlikte kilitlemek üzerine kurgulanmıştır. Sosyal medyadan örgütlenmek, problem dahi denilmeyecek meseleleri büyütmek, sürekli siyasilerle iletişim halinde olarak; ‘müdüre yakın öğretmen’, ‘müdüre yakın öğrenci’, ‘müdüre yakın veli’ söylemleriyle kişiler üzerinde yıpratıcı baskılarda bulunmak artık belli kişi ve grupların ilk işi olmuştur.”

Cağaloğlu ona minnet borçlu

CAL Velileri Platformu’nun bildirisinde şu sözler yer aldı: “Bilinmelidir ki bazı mücadeleler, sembollerle verilir. Necati Yener, CAL’daki öze dönüş, eğitim ve başarı seferberliğinin sembolü haline gelmiştir. Bizler müdürümüz Necati Yener’in kurtlar sofrasına yem edilmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Gelinen süreçte müdürümüzün farklı bir vazifede görevini sürdüreceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Okulumuzda Yener’le birlikte başlayan öze dönüş, eğitim ve başarı seferberliği hasar görmemelidir. Çünkü eğitim sahasında öğrencilerimizin yanlışının telafisi vardır ancak idari yanlışların telafisi çok ama çok zordur. CAL için sadece müdürlük değil, aynı zamanda bir eğitim neferliği yapan Necati Yener’e şükran ve minnet borçluyuz.”

Kuyu kazanlar zaferlerini kutladı

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği’ni yıllar boyu çiftliğe çeviren, okulda sosyal faşist ideolojik programlar düzenleyen, öğrencileri sürekli ahlak dışı eğlence organizasyonlarına taşıyan azgın azınlık, bu tekere çomak sokan Müdür Necati Yener’e cephe almıştı. 2015’ten beri Yener’e atmadık iftira bırakmayan ‘CAL çetesi’, Okul Aile Birliği’nden (OAB) temizlendikten sonra karanlık planlara başvurmuştu. Gizli Whatsapp yazışmaları Akit’in “Azgın azınlığa suçüstü” manşetiyle ifşa olan eski OAB üyelerinden Melek Görk’ün “Mesele birkaç ağaç değildi. Şimdi de mesele öğrenci festivalleri değil. Anlayacaklar, anlatacağız” şeklindeki mesajı dikkat çekmişti. Bir diğer eski OAB üyesi Birgül Candan ise, “Uyuzlar kaşınıyorlar biz veliler de kaşıyacağız. Necati’yle (Yener) başladık vazifemize” diye skandal ifadeler kullanmıştı. Bahse konu fesat ekibinin, Necati Yener’in görevden ayrılmasının ardından Çemberlitaş Türk Ocağı’nda ‘zafer kutlaması’ yaptığı öğrenildi.